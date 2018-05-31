Дождь, град и молнии
Пожарным швейцарского Цюриха в минувшую среду пришлось выехать по вызову около 700 раз. Из-за ливневых дождей оказались подтоплены несколько домов, в двух общинах питьевая вода была загрязнена, и из-за молнии цюрихский международный аэропорт остался на полчаса без света.
От непогоды пострадал также кантон Ааргау, а также восточные районы Швейцарии. Реки вышли из берегов, ветер валил деревья. Град лежал на улицах белыми сугробами, оказались затоплены сотни подвалов и подземных гаражей. По данным швейцарских метеорологов, слой выпавшего града достиг 4 см.