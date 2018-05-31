Как отметили Всемирный день без табака в разных странах?

Всемирный день без табака отмечается 31 мая.

Он был учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) еще в 1987 году для привлечения внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям.

Потребление табака является второй по значимости причиной смерти во всем мире. В настоящее время от него умирает каждый десятый взрослый человек в мире.

В ВОЗ констатируют, что хотя потребление табака в мире падает, происходит это недостаточно быстро. Сегодня в мире насчитывается более 1,1 миллиарда взрослых курильщиков.