В Дании запретили носить паранджу

В Дании приняли закон, запрещающий носить в общественных местах предметы одежды, полностью скрывающие лицо.

Закон вступит в силу с 1 августа 2018 года. На нарушителей запрета будут налагаться штрафы. В первый раз сумма штрафа составит 1000 датских крон, то есть порядка 134 евро. С каждым новым нарушением запрета штраф будет увеличиваться и может вырасти до 10 тыс. крон - 1340 евро.

Как отмечают наблюдатели, закон в первую очередь направлен на проживающих в Дании мусульман, а точнее - мусульманок. В нем есть характерные исключения. Например, запрет не распространяется на ношение масок во время праздников и маскарадов или на ношение шапок-балаклав в холодную погоду.