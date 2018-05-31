Итальянская опера в "греческом зале"

В этом году на фестивале искусств в Афинах впервые представлена знаменитая опера Джузеппе Верди "Набукко". Ее наиболее известный музыкальный фрагмент — хор рабов-иудеев из третьего акта — даже стал гимном национально-освободительного движение итальянского народа в 19 веке.

Итальянский режиссер Лео Мускато, получивший признание за свежий взгляд на оперное искусство, говорит: "В истории, рассказанной в "Набукко", есть много важных архетипов. Наша идея приблизить время действия к современному миру помогла нам сделать акцент на тех проблемах и фактах, которые, так или иначе, привлекут внимание нашей аудитории".

Главную партию исполняет знаменитый греческий баритон Димитри Платаниас. Говорят, что его голос как будто специально создан для исполнения опер Верди.