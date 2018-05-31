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Итальянская опера в "греческом зале"

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Итальянская опера в "греческом зале"

Итальянская опера в "греческом зале"
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В этом году на фестивале искусств в Афинах впервые представлена знаменитая опера Джузеппе Верди "Набукко". Ее наиболее известный музыкальный фрагмент — хор рабов-иудеев из третьего акта — даже стал гимном национально-освободительного движение итальянского народа в 19 веке.

Итальянский режиссер Лео Мускато, получивший признание за свежий взгляд на оперное искусство, говорит: "В истории, рассказанной в "Набукко", есть много важных архетипов. Наша идея приблизить время действия к современному миру помогла нам сделать акцент на тех проблемах и фактах, которые, так или иначе, привлекут внимание нашей аудитории".

Главную партию исполняет знаменитый греческий баритон Димитри Платаниас. Говорят, что его голос как будто специально создан для исполнения опер Верди.

Баритон Димитри Платаниас: "Это одна из тех опер, мелодии из которых навсегда остаются в голове, и не только знаменитный хор рабов-иудеев. Для меня всякий раз это очень сложная задача. Музыка каждый раз одна и та же, и она прекрасна. И если я когда-нибудь в будущем от нее устану, то обещаю вам, что я перестану исполнять эту партию".

И для французского дирижера Филиппа Огена это также уже не первая опера Верди.

Из Одеона Герода Аттика, расположенного на склоне Акрополя, передает корреспондент "Евроньюс" Йоргос Митропулос: "Набукко — одна из двух оперных постановок в рамках Афинского фестиваля. Национальная опера Греции уже шестой год подряд предлагает безработным 1500 беплатных билетов на генеральную репетицию".

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