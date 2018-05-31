Премия MAXXI: дорогу молодым художникам!

Видео- и фотоинсталляции, музыкальные перфомансы; всевозможные творческие эксперименты по смешению жанров, посредством новейших технологий... 1 июня в Национальном музее искусств XXI века в Риме открывается выставка финалистов MAXXI Bulgari Prize.

Эту премию музей учредил совместно с итальянской ювелирной компанией Bvlgari с целью оказать поддержку современному искусству и, в частности, молодым талантам. Впервые в этом году в конкурсе участвовали художники не только из самой Италии, но и из-за рубежа.