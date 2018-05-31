Премия MAXXI: дорогу молодым художникам!

Видео- и фотоинсталляции, музыкальные перфомансы; всевозможные творческие эксперименты по смешению жанров, посредством новейших технологий... 1 июня в Национальном музее искусств XXI века в Риме открывается выставка финалистов MAXXI Bulgari Prize.
Эту премию музей учредил совместно с итальянской ювелирной компанией Bvlgari с целью оказать поддержку современному искусству и, в частности, молодым талантам. Впервые в этом году в конкурсе участвовали художники не только из самой Италии, но и из-за рубежа.
"MAXXI Bulgari Prize - самая престижная итальянская премия в области современного искусства. Участвовать в этой выставке - для меня огромная честь", - говорит один из финалистов, итальянский художник Диего Маркон. На главыный приз также претендует дуэт его соотечественников под названием Invernomuto и фотограф из США Талия Четрит. По мнению жюри, в своих работах эти конкурсанты продемонстрировали "чёткое осознание важности исторического момента и способность расширить границы художественного языка".
"Все они - современные художники. У каждого есть свой неповторимый авторский стиль. Они представляют поколение 80-х и активно критикуют в своём творчестве события сегодняшнего дня", - поясняет Джулия Ферраччи, куратор выставки.
Экспозиция будет работать до 28 октября. За две недели до закрытия станет известно имя победителя MAXXI Bulgari Prize. Произведение лауреата премии приобрётет музей.