Партии "Движение 5 звезд" и "Лига", победители мартовских парламентских выборов, сформируют со второй попытки правительство Италии во главе с адвокатом Джузеппе Конте. Президент республики Серджо Маттарелла официально предложил профессору Конте возглавить новый кабинет, который представил состав нового кабинета.
Коалиция "5 звёзд" и "Лиги": со второй попытки
Коалиция "5 звёзд" и "Лиги": со второй попытки
Лидеры Движения 5 звезд и "Лиги" Ди Майо и Сальвини подтвердили, что правительство будет опираться на "контракт" – программу из 30 пунктов, опубликованную в середине мая. Формирование правительства завершится в пятницу. Таким образом Италия получит новый кабинет к национальному празднику, Дню республики, который отмечается 2 июня.
Лидеры "Движения 5 звезд" и "Лиги" лично войдут в состав нового кабинета министров. Луиджи ди Майо возглавит министерство экономического развития и труда, а Маттео Сальвини – министерство внутренних дел.
Паоло Савона, чья кандидатура на должность министра экономики, была ранее отвергнута президентом Маттареллой, получит портфель министра по европейским делам. 82-летний экономист известен своим критическим отношением к влиянию евро на экономику Италии и финансовой политике, которую проводит Германия внутри Евросоюза.