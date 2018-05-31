Сокровища Вестминстерского аббатства
Свадебное удостоверение принца Уильяма и Кейт Миддлтон, самый старый английский алтарь, датируемый XIII веком, похоронный портрет короля Генриха VI... Около 300 реликвий, многие из которых ранее не демонстрировались широкой публике, представлены на уникальной выставке, повествующей о тысячелетней истории Вестминстерского аббатства.
Галерея расположена в средневековой области церкви, где когда-то проходили коронации и свадебные церемонии. Это место было закрыто для посещений. Но с 11 июня туда может войти любой желающий.