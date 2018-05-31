Огненные фонтаны Килауэа

Извержение гавайского вулкана Килауэа становится всё более зрелищным и устрашающим. Из образовавшихся разломов на несколько десятков метров поднимаются фонтаны лавы. Раскалённая масса уничтожает всё на своём пути - выжигает растительность, плавит асфальт на дорогах. Тысячи жителей острова уже были эвакуированы из зон, подверженных опасности. Один из самых активных вулканов планеты проснулся в начале мая из-за серии подземных толчков. Последний был зафиксирован в среду. Его магнитуда, по данным Геологической службы США, составила 5,3.