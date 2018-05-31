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Кендрику Ламару вручили "Пулитцера"

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Кендрику Ламару вручили "Пулитцера"

Кендрику Ламару вручили "Пулитцера"
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Кендрику Ламару вручили Пулитцеровскую премию. Торжественная церемония состоялась в среду в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Оргкомитет присудил награду третьему альбому рэпера "Damn", назвав его "виртуозной коллекцией песен, которые объединены народной аутентичностью, с впечатляющими зарисовками о трудностях жизни современного афроамериканца".

Ламар стал первым в истории хип-хоп-исполнителем, получившим "Пулитцера" в области музыки.

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