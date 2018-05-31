"Информируем наших клиентов из Германии о том, что им следует прибавить к указанным ценам 50 %" - такие надписи можно в последние дни встретить не только в Перудже, столице итальянской области Умбрия, но и в других городах.
Италия: для немцев все дороже из-за спреда
Италия: для немцев все дороже из-за спреда
Одни видят в этом признаки усугубляющегося политического кризиса и роста в связи с этим антиевропейских настроений, другие предпочитают переводить все в шутку и винить "спред" - разницу между уровнями доходности итальянских и немецких гособлигаций.
"Думаю, люди понимают, что это шутка и ирония. Так и следует подходить к таким надписям, чтобы не усугублять и без того непростую ситуацию!" - говорит Андреа Фонте, владелец газетного киоска.
Масла в огонь итак сильных среди итальянцев антинемецких настроений подлили слова еврокомиссара по вопросам бюджета Гюнтера Эттингера о том, «рынки научат итальянцев голосовать как следует». Позже еврокомиссар стер этот твит и извинился.
"Такие послания дают повод посмеяться, - считает житель Умбрии Паоло Маджьонами, - хотя, коечно,
не стоит забывать, что на кару поставлено многое".
Италия почти три месяца остается без правительства. На днях президент республики отказался утвердить популистский кабинет министров, что привело к нестабильности на финансовых рынках.