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Индонезия

На крыло самолета из-за шутки о бомбе

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На крыло самолета из-за шутки о бомбе

На крыло самолета из-за шутки о бомбе
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Чем может обернуться неудачная шутка о заложенной в самолете бомбе? В Индонезии пассажир авиакомпании-лоукостера Lion Air перед взлетом решил пошутить, сообщив, что в самолете спрятано взрывное устройство. Рейс направлялся с индонезийского острова Калимантан в столицу страны Джакарту. Стюардессы попросили всех пассажиров спокойно покинуть салон. Но один из них отреагировал на эти слова совсем по-другому: он вышиб дверь аварийного выхода и выпрыгнул на крыло.

Примеру этого мужчины последовал десяток других туристов. После этого, как видно на кадрах, люди начали спрыгивать на землю. Восемь из них, по информации представителя местной полиции, были доставлены в больницу с травмами головы и с переломами костей. Всего на борту находились 189 пассажиров.

Полиция обыскала самолет, но взрывное устройство не обнаружила. С трехчасовой задержкой воздушное судно все-таки смогло вылететь в Джакарту. А шутника сняли с рейса. Теперь, по индонезийским законам, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Арестован и пассажир, который открыл аварийный выход.