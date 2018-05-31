На крыло самолета из-за шутки о бомбе

Чем может обернуться неудачная шутка о заложенной в самолете бомбе? В Индонезии пассажир авиакомпании-лоукостера Lion Air перед взлетом решил пошутить, сообщив, что в самолете спрятано взрывное устройство. Рейс направлялся с индонезийского острова Калимантан в столицу страны Джакарту. Стюардессы попросили всех пассажиров спокойно покинуть салон. Но один из них отреагировал на эти слова совсем по-другому: он вышиб дверь аварийного выхода и выпрыгнул на крыло.