Чем может обернуться неудачная шутка о заложенной в самолете бомбе? В Индонезии пассажир авиакомпании-лоукостера Lion Air перед взлетом решил пошутить, сообщив, что в самолете спрятано взрывное устройство. Рейс направлялся с индонезийского острова Калимантан в столицу страны Джакарту. Стюардессы попросили всех пассажиров спокойно покинуть салон. Но один из них отреагировал на эти слова совсем по-другому: он вышиб дверь аварийного выхода и выпрыгнул на крыло.
На крыло самолета из-за шутки о бомбе
На крыло самолета из-за шутки о бомбе
Примеру этого мужчины последовал десяток других туристов. После этого, как видно на кадрах, люди начали спрыгивать на землю. Восемь из них, по информации представителя местной полиции, были доставлены в больницу с травмами головы и с переломами костей. Всего на борту находились 189 пассажиров.
Полиция обыскала самолет, но взрывное устройство не обнаружила. С трехчасовой задержкой воздушное судно все-таки смогло вылететь в Джакарту. А шутника сняли с рейса. Теперь, по индонезийским законам, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Арестован и пассажир, который открыл аварийный выход.