Гамбург запретил "грязный" дизель

По оценкам чиновников, ежедневно в город въезжают от 4 до 6 тысяч автомобилей, которые не соответствуют экологическому стандарту Евро-6. Полицейские патрули начнут следить за выполнением запрета с начала следующей недели. В течении нескольких недель штрафы налагаться не будут, а затем нарушителям на легковых машинах придется раскошелиться на 25 евро, а на грузовике – на 75.

Йенс Керстан, министр экологии Гамбурга: "Мы понимаем, что это будет политическим сигналом. Мы первые применяем эту меру, предполагая, что другие последуют нашему примеру – от этого не уйти. А те, кто против этой меры, в том числе федеральный министр транспорта, должны оказать давление на автопром. Если бы не было дизельного скандала и бездействия правительства, нам бы не пришлось идти на эту меру".

Жительница Гамбурга: "Здесь и экспертизы от специалиста не требуется. Запах и так чувствуется. А когда въезжаешь в Бланкенезе, район частной застройки, сразу чувствуешь чистый воздух. Такое впечатление, что ты в парке".

Экологи считают, что ограничительные меры, которые вводятся в Гамбурге, недостаточно эффективны. Но по мнению местных властей, это единственное, что они в состоянии сделать.