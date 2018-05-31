"Итальянку в Алжире" спела итальянка

Сильные и яркие женские персонажи - одна из отличительных особенностей опер Россини. В этом году в программе Троицкого фестиваля в Зальцбурге показали "Итальянку в Алжире" с непревзойденной Чечилией Бартоли, руководительницей фестиваля, в главной роли.
Одной из главных тем фестиваля этого года стала музыка Россини, непревзойденного мастера оперных буффонад, скончавшегося 150 лет назад. Довести до предела его смешной замысел "Итальянки в Алжире" удалось бессменному творческому дуэту постановщиков - Моше Ляйзеру и Патрису Корье, которые привезли в Зальцбург свою версию спектакля.
В двух словах эта опера - о человеческих слабостях и разнице культур. Стереотипы, клише доведены в постановке почти до абсурда. Смешное и нелепое возведено в куб благодаря исполнительнице главной роли - Чечилии Бартоли.
Моше Леяйзер, режиссер-постановщик: "Чечилия обожает театр, обожает все эти костюмы, переодевания, парики, разные образы. Она любит меняться - может обрить голову для мужской роли, сесть на верблюда или улететь на ракете. Все это - театр, и она обожает его таким".
Героиня Бартоли, итальянка, как следует из названия оперы, отправляется в Алжир в поисках возлюбленного. Там она попадает в различные передряги, ее пытается заполучить местный мафиози - бей Мустафа. Умной и очаровательной Изабелле удается его одурачить...
Чечилия Бартоли, меццо-сопрано: "Изабелла, моя героиня, сама принимает решения. Смотрите, она решается отправиться на поиски возлюбленного, садится на судно. Мне кажется, она еще и любопытна: ей интересно познакомиться с другими нравами, едой, людьми, говорящими на других языках. Ее распирает жажда открытий".
Моше Леяйзер, режиссер-постановщик: "Во времена Россини искусство воспевало именно таких женщин - решительных умных, сильных, пронзительных. Прекрасные образы, прекрасные роли. Это либретто - настоящий манифест, призыв к равенству полов. В комедии нет места любовному дуэту, там важна на глубина чувств, а сексуальное желание, интерес... это и заставляет нас смеяться".
Патрис Курье, режиссер-постановщик: "Да, Россини зашифровывает в своей работе много смешного, но главное в его музыке - сила жизни, она, как кровь, течет по жилам. Его музыка полна необычайной энергии".
Жизнеутверждающий спектакль просто брызжет эмоциональной энергией, и это - дело рук Чечилии Бартоли.
Чечилия Бартоли, меццо-сопрано: "Для меня "Итальянка в Алжире" - это чистой воды безумие. Посмотрите на сюжет: там там никто никого не может найти. Никто и никого! Все происходит на уровне - раз, два, три - сюрприз! Сумасшествие какое-то. Таков композиторский талант Россини - он кипит, бурлит, уводит нас в другое измерение".