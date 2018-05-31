"Итальянку в Алжире" спела итальянка

Сильные и яркие женские персонажи - одна из отличительных особенностей опер Россини. В этом году в программе Троицкого фестиваля в Зальцбурге показали "Итальянку в Алжире" с непревзойденной Чечилией Бартоли, руководительницей фестиваля, в главной роли.

Одной из главных тем фестиваля этого года стала музыка Россини, непревзойденного мастера оперных буффонад, скончавшегося 150 лет назад. Довести до предела его смешной замысел "Итальянки в Алжире" удалось бессменному творческому дуэту постановщиков - Моше Ляйзеру и Патрису Корье, которые привезли в Зальцбург свою версию спектакля.