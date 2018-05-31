СБУ обвиняют в манипуляции

Правительству Украины придется ответить на множество вопросов об инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. По словам министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса, "мы не боремся с фейковыми новостями с помощью других фейковых новостей".

Глава МИД Германии Хайко Маас перед поездкой в Киев заявил, что имеющейся информации недостаточно, чтобы сформировать определенное мнение.

Ранее международная организация "Репортеры без границ" выразила "возмущение манипуляцией украинских спецслужб", ведущих информационную войну.

А представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир заявил, что сожалеет о решении Киева распространить ложную информацию об убийстве Бабченко.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что во время выступления на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке ничего не знал о спецоперации СБУ. Он также сказал, что его заявление в ООН о том, Россия предпринимает разные тактики для дестабилизации ситуации на Украине — "более чем оправдано".

Многие работники СМИ и блогеры говорят о подорванном доверии.

Российская газета "Ведомости" пишет, что "после постановки такого уровня доверять и официальной информации, и СМИ, и самим силовикам будет сложнее".

Международная федерация журналистов назвала произошедшее "пропагандистской операцией" и "цирком". "Это уже не просто случай с журналистом, а, скорее, настоящий цирк, организованный военными при участии журналиста, которому угрожали смертью на протяжении нескольких недель", — отмечается в заявлении генерального секретаря федерации Энтони Белланже.

Во вторник власти Украины сообщили, что Бабченко был застрелен в своем доме, обвинив в этом российские спецслужбы. Уже на следующий день СБУ заявила, что на самом деле инсценировала убийство в рамках операции по его предотвращению. На созванном в Киеве в среду брифинге глава ведомства Василий Грицак заявил, что журналист не пострадал, после чего сам Бабченко вышел к журналистам.