Уровень безработицы в странах еврозоны в апреле достиг минимального с 2008 года и составил 8,5%. Об этом свидетельствуют данные отчета Европейского статистического агентства Евростат, опубликованного в четверг. В марте этот показатель был на 0,1% больше.
ЕЦБ доволен: инфляция растёт
ЕЦБ доволен: инфляция растёт
Страна с самым высоким уровнем безработицы - Греция. Там не заняты трудовой деятельностью свыше 20% граждан. Следом идут Испания и Италия. Лучше всех дела обстоят в Германии и Чехии, Показатель безработицы в этих странах - 3,4% и 2,2% соответственно.
Хорошая новость для Европейского центрального банка, плохая - для потребителей. В текущем месяце рост инфляции составил 1,9%. Этот показатель ЕЦБ считает признаком здоровой экономической ситуации. Что может подтолкнуть финансовый регулятор к сворачиванию программы стимулирования, несмотря на обострение политического кризиса в Италии.