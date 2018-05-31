На пороге торговой войны с США

Европейские металлургия готовится понести колоссальные потери из-за пошлин, вводимых в полночь по решению Дональда Трампа на импорт в Соединённые Штаты стали и алюминия. Отсрочка, данная Евросоюзу, чтобы сократить своё производство, не продлена.

Глава Еврокомиссии вскольз заметил, что такое развитие событий было ожидаемым.

В письменном заявлении Жан-Клод Юнкер назвал тарифы «протекционизмом, чистым и простыми».

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём добавила: «Мы так дела не делаем».

Глава крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер выразил в твиттере глубокое сожаление об этом решении и дал понять, что на него последует «реакция».

Европейским производитям станет невыгодно отправлять за океан такие товары, как проволока, и она будет накапливаться на местном рынке, пока он не лопнет, или не будут найдены новые покупатели.

Генеральному директору Европейской ассоциации стали уже слышатся залпы торговой войны в Америкой:

«Мы должны принять защитные меры для ЕС, мы находимся на пороге торговой войны, - сказал Аксель Эггерт. - Одновременно мы должны продолжать с США дискуссии и переговоры, это нужно сделать на политическом уровне. А Еврокомиссия будет пытаться восстановить нарушенный баланс. Так что речь идет не только о защите».

В сталелитейной промышленности ЕС занято 320 тыс человек, она производит в год 170 млн тонн продукции на 500 предприятиях. Соединённые Штаты стали вторым по объему после Турции импортёром европейской стали, закупив 4,9 млн тонн её в прошлом году.

Америка собирается ввести 25-процентные таможенные пошлины для стали и 10-процентные для алюминия.

Со своей стороны, ЕС готовит ограничительные меры в отношении американского экспорта, включая джинсы, арахисовую пасту и мотоциклы Harley Davidson.

Брюссель также намерен апеллировать ко Всемирной торговой организации, утверждая, что действия Вашинтона идут вразрез с согласованными международными правилами.

Сотрудник Германского фонд Маршалла (США) отмечает, что у двух сторон есть общий противник — Китай:

«Есть гораздо более широкая проблема и более важная проблема, о которой известно администрации в Вашингтоне, - это перекосы в китайской экономике, - сказал Питер Чейз.- С ними рано или поздно придётся иметь дело, и тогда Евросоюз очень понадобится Соединённым Штатом в качестве союзника. Для США вступать в ссору с ЕС в то время, когда на подходе гораздо более крупная проблема, это тактически ошибочно и стратегически неправильно ».

В качестве компромисса Евросоюз мог согласиться на введение Америкой квот на импорт его стали и алюминия или на сочетания таких квот с пошлинами.