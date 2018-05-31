В Данию - без паранджи

В общественных местах только с открытым лицом: в Дании запретили ношение паранджи. Соответствующий закон был принят в четверг.

Дания пошла по примеру таких стран, как Франция, Бельгия, Нидерланды или Австрия, где аналогичные законы были приняты ранее.

Официально в документе речь идет о любых предметах одежды, которые полностью скрывают лицо. Однако, очевидно, что эта мера в первую очередь направлена, на проживающих в стране мусульман.

"Паранджа полностью исключает женщину из открытого общества, как в Дании. Здесь люди общаются, не скрывая своего лица. И этого должны придерживаться все гражданами". - говорит Насер Хадер, депутат Фолькетинга (парламента Дании). Он голосовал за запрет паранджи.

Однако отнюдь не все согласны с такой позицией. У датского парламента даже прошла акция в поддержку мусульманских женщин, которые предпочитают скрывать свое лицо на людях. Так, студентка Гани Али прямо говорит, что "не намерена поступаться своими принципами" и что она вольна сама выбирать, как ей следует одеваться.

Официально запрет начнет действовать с 1 августа. Нарушителям, а точнее нарушительницам, будут грозить штрафы в размере от 1 тысячи крон (160 долларов) за первое нарушение и до 10 тысяч крон (1600 долларов) после трех.

Отметим, что по подсчетам экспертов, сегодня мусульмане составляют чуть менее 5% населения Дании. Причем почти половина из них - беженцы.