На хорватской границе ранены дети-мигранты

Двух детей-мигрантов ранили хорватские полицейские, пытаясь задержать фургон с иностранными номерами, ехавший со стороны Боснии-Герцеговины в районе посёлка Доньи-Срб недалеко от города Задара. На требование остановиться для проверки груза водитель не отреагировал. Не остановился он и на свето-звуковые сигналы.

Представитель полиции Элис Зодан говорит:

"В какой-то момент водитель направил фургон прямо на полицейских, в в целях самозащиты они открыли огонь".

Водитель выпрыгнул из кабины и побежал в лес, а в фургоне оказались 29 беженцев из Ирака и Афганистана, в том числе дети. Двое из них получили огнестрельные ранения. В результате опасного вождения ушибы и травмы получили ещё 7 человек.

Зелжко Кулина, главврач больницы, куда были доставлены пострадавшие, говорит:

"К нам поступили два пациента. Один 12-летний мальчик, который получил ранение в лицо. Он был немедленно прооперирован и помещён в отделение интенсивной терапии, его жизнь вне опасности. Другой пациент - 12 летняя девочка, она тоже была ранена в лицо".

Находившиеся в фургоне задержаны за нелегальный переход государственной границы. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил сожаление в связи с инцидентом на границе и пожелал раненым детям скорейшего выздоровления.