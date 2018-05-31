Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал факты применения пыток в секретных тюрьмах ЦРУ на территории Румынии и Литвы. Власти этих стран должны будут выплатить крупные денежные компенсации двум бывшим узникам спецзаведений, которые сейчас находятся в тюрьме Гуантанамо и обвиняются в терроризме.
Литва и Румыния заплатят за пытки
Литва и Румыния заплатят за пытки
Иск против Вильнюса подал палестинец Зайн аль-Абидин Мухаммед Хусейн, известный как Абу Зубейда, против Бухареста - подданный Саудовской Аравии йеменского происхождения Абдель Рахим ан-Нашири. Судьи признали доводы истцов обоснованными, постановив выплатить им по 100 тысяч евро компенсаций плюс 30 тысяч в качестве возмещения судебных издержек.
Ранее Абу Зубейда и ан-Нашри выиграли дело и против Польши, доказав, что подвергались пыткам в польских тайных тюрьмах ЦРУ в Польше в 2011 -2013 годах.