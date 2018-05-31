Как соцсети отреагировали на "воскрешение" Бабченко?

Новость о "воскрешении" Аркадия Бабченко "взорвала" социальные сети. Кто-то радовался тому, что журналист жив, кто-то обрушился с критикой на украинские власти за эту инсценировку, а кто-то решил поупражняться в остроумии.
Расстрел царской семьи, самоубийство Курта Кобейна, исчезновение динозавров - может, все это тоже было лишь спецоперацией?
Кто-то сравнил Бабченко с самым знаменитым персонажем Марка Твена.
А кто-то вспомнил погибших героев "Гарри Поттера", которых "не смогла" воскресить писательница Джоан Роулинг.
Не обошлось и без отсылок к сериалу "Игра престолов". Чье воскрешение – Аркадия Бабченко или Джона Сноу – вам кажется более впечатляющим?
Колумнист Washington Post Энн Эпплбаум предположила, что с помощью этой операции украинские силы безопасности, "в сторону которых постоянно летят обвинения в некомпетентности, решили доказать обратное".
Украинские и российские политики также высказались по поводу случившегося. "Для того, чтобы лучше задокументировать заказчиков и организаторов преступления - представителей российских спецслужб, их нужно было уверить в том, что нанятый ими киллер успешно выполнил заказ", - написал на своей странице депутат Верховной Рады Антон Геращенко, во вторник одним из первых сообщивший об "убийстве" Бабченко.
Президент Украины Петр Порошенко назвал "воскрешение" Бабченко третьим днем рождения журналиста.
Прокомментировала эту инсценировку и представитель МИД России Мария Захарова. "Президент Украины поблагодарил Аркадия Бабченко за то, что тот наконец показал всему миру настоящее лицо киевского режима", - написала она на своей странице в Facebook.