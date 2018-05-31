ЧМ-2018: футбол и расизм?

Уже совсем скоро Россия впервые в своей истории примет чемпионат мира по футболу. Власти прилагают все усилия, чтобы избежать инцидентов. Однако только в этом сезоне в России были зафиксированы десятки случаев проявления расизма со стороны болельщиков в ходе матчей во всех дивизионах.

Последний подобный случай произошел во время товарищеского матча сборных России и Франции 27 марта в Санкт-Петербурге. В результате дисциплинарная инстанция ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз.

Как же будут вести себя российские болельщики во время мирового первенства?

Информационно-аналитический центр СОВА опубликовал доклад, в котором особое внимание уделяется проявлениям расизма в футбольной и околофутбольной средах.

В феврале 2017 года была восстановлена должность инспектора по борьбе с расизмом, этот пост занял известный в прошлом футболист Алексей Смертин. Российский футбольный союз (РФС) презентовал систему мониторинга на матчах.

"Однако, несмотря на все принимаемые властями меры, расистские предрассудки, выливающиеся в оскорбления и разжигание межнациональной вражды, по-прежнему заметны в российском футболе и "околофутболе", - говорится в исследовании центра СОВА.

Речь идет о кричалках расистского, агрессивно националистического (в том числе антисемитского), а также гомофобного характера.

Многие фанаты, особенно в среде хулиганских группировок, не скрывают свою приверженность к неонацистской идеологии. Проблема, к сожалению, не нова. До сих пор памятен инцидент во время матча "Анжи" с "Крыльями Советов " в Самаре летом 2011 года. Тогда один из болельщиков бросил банан в сторону Роберто Карлоса - именитый бразилец не снес оскорбления и просто ушел с поля.

Аналогичное отношение на себе испытали многие легионеры, и даже чернокожие игроки, которые буквально выросли в российских клубах.

"Был случай, когда один болельщик мне сказал, что в цветах "Зенита" нет черного", - вспонимает Брайан Идову, в начале своей карьеры игравший за питерский клуб, а затем перешедший в ФК "Амкар". Его родители родом из Нигерии, однако сам Идову родился и вырос в Санкт-Петербурге.

На этой недел организация FARE (Football Against Racism in Europe) опубликовала годовой отчет, в котором отмечается, что количество происшествий, связанных с дискриминацией, по сравнению с прошлым годом сократилось.

По подсчетам FARE, во всех дивизионах российского футбола в сезоне 2017/2018 было зафиксировано 80 подобных случаев. В большинстве случаев за такие инциденты клубы понесли серьезные наказания.