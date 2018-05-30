Новый альбом Зигги Марли - манифест любви

Зигги Марли - музыкант, пошедший по стопам своего знаменитого отца Боба Марли - выпустил новый сольный альбом. На его счету это уже седьмая пластинка.

Ее название "Rebellion rises" по-русски можно перевести как "Поднимается восстание". Дело в том, что чернокожий музыкант, проживающий в Лос-Анджелесе - писал альбом во время предвыборной кампании в США - и это стало его личным протестом.

"Это восстание во имя любви, восстание во имя мира и всеобщего единения, восстание против дискриминации", - заявил музыкант в интервью Euronews.

Новый альбом Зигги Марли буквально пронизан политикой. Одна из песен называется "фейковые лидеры": музыкант на свой манер обыграл ставшее уже крылатым выражение президента Дональда Трампа.

"Если вы посмотрите на Африку, то там сегодня очень много "фейковых лидеров". Народы Африки должны объединиться. Ведь на континенте столько богатств, в Африке есть все. Но почему же тогда люди там страдают? Ответ простой: просто нет настоящих лидеров - все они фейковые", - убежден Зигги.

До конца июня Зигги Марли будет выступать с концертами в США, а затем его турне продолжится в Европе.