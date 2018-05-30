Убийство Аркадия Бабченко: что говорят политики и коллеги?

"В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда". Такая запись поздно вечером во вторник появилась на странице журналиста Айдера Муждабаева в Facebook. Его коллега по цеху Аркадий Бабченко, непримиримый критик российских властей, был застрелен в собственной квартире в Киеве. О случившемся в полицию сообщила жена убитого: она была в ванной, услышала несколько хлопков, а когда зашла в комнату, увидела мужа, лежащего в крови. Бабченко скончался по дороге в больницу.

На Украине возбуждено уголовное дело по статье 115 УК («Умышленное убийство»). На странице МВД в Twitter был опубликован фоторобот.

Расследованием занялся также Следственный комитет России. Об этом ведомство сообщило на своем сайте. "Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России".

Подробностями произошедшего поделился со своими подписчиками депутат Верховной рады Антон Геращенко. В Facebook он написал, что Аркадий пошел в магазин за хлебом. Убийца поджидал его на лестничной клетке. Выстрелы прозвучали, когда Бабченко открыл дверь квартиры. Депутат тут же предположил, что за случившимся стоит Россия. "Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и в Украине".

REUTERS/Valentyn Ogirenko

С обвинениями в адрес России уже выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В Facebook он написал, что "российская тоталитарная машина не простила Бабченко его честность и принципиальность". Самого журналиста Гройсман назвал настоящим другом Украины, "который рассказывал миру правду о российской агрессии".

Друг Бабченко Мирослав Гай также выдвинул версию о российском следе. В Facebook он написал, что Аркадий получал угрозы из родной страны. "Нужно немедленно требовать закрытия сообщения с РФ. Введения виз. Полного запрета всех российских и пророссийских организаций, которые обеспечивают разведданными, логистикой и прикрытием агентов и убийц Кремля".

Своими мыслями о случившемся поделился бывший главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Он уверен, что убийство Бабченко "связано с его писательской, блогерской, журналистской деятельностью. А вот кто это сделал - мы пока не знаем, но мы точно будем этим заниматься".

С официальным заявлением выступили в МИД России. "Уровень физического насилия, убийств в отношении работников СМИ в этом государстве неуклонно растёт, а их расследования не приводят к наказанию преступников", - такая публикация появилась на странице Министерства на Facebook. "Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима".

В Совете по правам человека при президенте России считают произошедшее провокацией: "Мы в СПЧ возмущены убийством российского журналиста Аркадия Бабченко, мы знаем его как опытного военного журналиста, со своим особым видением мира, со своим очень критическим взглядом на российскую политику. Именно поэтому его убийство носит откровенно провокационный характер", - заявил глава СПЧ Михаил Федотов. По его словам, Совет будет добиваться того, чтобы к материалам следствия были допущены и российские, и украинские правозащитники.

Схожей позиции придерживается и главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев: "Это очередная провокация. Завтра пойдет слух, что это сделали российские спецагенты, чтобы уничтожить оппозиционного журналиста". Но "российские спецагенты" тут ни при чем - уверен Гусев.

Аркадий Бабченко работал в "Новой газете" и "Московском комсомольце", сотрудничал с "Первым каналом" и ТВЦ. В феврале прошлого года журналист покинул Россию, объяснив это тем, что в адрес его семьи начали поступать угрозы. Некоторое время Бабченко жил в Чехии и Израиле, в прошлом августе переехал в Киев. В последнее время он работал на крымско-татарском канале ATR.