Госдепартамент США выступил с заявлением относительно признания Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии. В нем, в частности, говорится: "Соединенные Штаты решительным образом осуждают намерение сирийского режима установить дипломатические отношения с оккупированными Россией регионами - Абхазией и Южной Осетией. Эти регионы являются частью Грузии. Позиция Соединенных Штатов в отношении Абхазии и Южной Осетии остается неизменной".
Госдепартамент США: Абхазия и Южная Осетия являются частью Грузии
Госдепартамент США: Абхазия и Южная Осетия являются частью Грузии
О том, что Сирийская Арабская Республика договорилась с Абхазией и Южной Осетией о взаимном признании и установлении дипотношений было объявлено в минувший вторник. И Абхазия и Южная Осетия планируют открыть в Сирии свои посольства.
Сирия стала пятым государством, признавшим независимость Абхазии и Южной Осетии после России, Никарагуа, Венесуэлы и Науру. Грузия, поддерживаемая США и ЕС, начала процедуры по разрыву дипотношений с Сирией.