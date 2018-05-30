Уильям Браудер отпущен на свободу

Глава фонда Hermitage Capital, бывший работодатель Сергея Магнитского Уильям Браудер, задержанный этим утром в Мадриде по запросу российского подразделения Интерпола, отпущен на свободу. Об этом на своей странице в Twitter сообщил сам финансист. В полиции заявили, что срок действия ордера истек, а потому было принято решение освободить Браудера.

Глава фонда также написал, что к испанским правоохранителям обратился сам генеральный секретарь Интерпола "с рекомендацией не выполнять запрос российской стороны", и добавил, что Россия отправила запрос на его арест уже в шестой раз.

В 2013 году российский суд заочно приговорил главу фонда Hermitage Capital к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 500 миллионов рублей. Четырьмя годами позже Браудер вновь был осужден на девять лет, но уже по другому делу. На этот раз речь шла о преднамеренном банкротстве компании "Дальняя степь". Ущерб от действий Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова, по данным следствия, составил 3,5 миллиарда рублей.