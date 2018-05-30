Совет Федерации единогласно одобрил закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".
Совет Федерации одобрил закон "о контрсанкциях" (ТАСС)
Совет Федерации одобрил закон "о контрсанкциях" (ТАСС)
Согласно документу, правительство по решению президента РФ сможет вводить различные меры противодействия, но они при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах. В случае устранения обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, правительство отменяет соответствующие меры воздействия (противодействия).
Контрсанкции могут вводиться как в отношении недружественных стран, так и организаций, находящихся под юрисдикцией этих стран, прямо или косвенно подконтрольных таким государства или аффилированных с ними, должностных лиц и граждан этих стран.
Компаниям США или иных недружественных иностранных государств будет запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества. Такой же запрет будет действовать для компаний, прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними.
Кроме того, кабинет министров будет вправе прекратить или приостановить действие международного сотрудничества с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, находящимися под их юрисдикцией либо прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними.
У правительства также останутся полномочия — вводить запрет или ограничивать ввоз и вывоз продукции или сырья из США и других недружественных стран. Меры противодействия санкциям не коснутся товаров, которые могут быть ввезены гражданами РФ или иностранными гражданами для личного пользования.
Предусматривается, что закон вступит в силу со дня официальногоопубликования.