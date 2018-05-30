Харви Вайнштейн идет под суд

Большое жюри в Нью-Йорке в среду официально высказалось за предание продюсера Харви Вайнштейна суду, ему предъявлены обвинения в изнасиловании и в сексуальном преступлении.

На прошлой неделе Вайнштейн предстал перед перед манхэттенским судом. Он не признал себя виновным и был освобожден под залог в $1 млн, который тут же был внесен. Его также обязали носить электронный браслет с геолокализацией и запретили выезжать за пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут.

Одна истица - женщина, которая пожелала остаться неизвестной, вторая - актриса по имени Лусия Эванс. Эванс утверждает, что 14 лет назад Вайнштейн склонил ее к нежелательной интимной близости. Специально сформированное большое жюри ознакомилось с показаниями женщин и сочло их достаточными для передачи дела в суд.

В октябре прошлого года New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет домогался сотрудниц компаний, в которых работал. С тех пор с обвинениями в его адрес выступили более 80 женщин.