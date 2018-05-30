Красивые, как коровы

Если вы думали, что сравнение с коровой способно обидеть, подумайте еще раз. Представительницы знаменитой породы, которую разводят фермеры французского Обрака, тут считаются первыми красавицами. Стадо торжественно отправляется на горные пастбища. Именно там, на просторных лугах их мясо приобретает особый вкус, а сыры из их молока, непременно сырого, чтобы сохранить все ароматы, славятся далеко за пределами Франции.