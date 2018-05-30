Если вы думали, что сравнение с коровой способно обидеть, подумайте еще раз. Представительницы знаменитой породы, которую разводят фермеры французского Обрака, тут считаются первыми красавицами. Стадо торжественно отправляется на горные пастбища. Именно там, на просторных лугах их мясо приобретает особый вкус, а сыры из их молока, непременно сырого, чтобы сохранить все ароматы, славятся далеко за пределами Франции.
Красивые, как коровы
Красивые, как коровы
Фермер Максим Пюэш не скрывает радости: "Эта сезонная миграция для - настоящий праздник, тем более, что мы там проводит полгода. Там иные травы, свежие, сочные, не то что на равнине, так что мы это событие отмечаем все вместе".
Коровы обракской породы, отличительный признак которой - словно бы подведенные глаза, неторопливо пускается в путь. И хотя маршрут невелик - всего 60 километров, радость по прибытии будет такой, что эхо многократно повторит - МУУУ!