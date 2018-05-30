Розанна Барр - от триумфа до фиаско

"Розанна" - один из самых популярных в США телесериалов после 20-летнего отсутствия вернулся на экраны, побив рекорды по числу зрителей. 22 мая завершился 10-й сезон, и руководство телеканала ABC заказало новый. Но в ночь на среду стало известно, что президент ABC Entertainment Чэннинг Данджи снял из сетки вещания все эпизоды и отменил заказ.

Причина - твит, написанный накануне исполнительницей главной роли, сценаристкой и продюсером сериала Розанной Барр, известной поклонницей Дональда Трампа. В нем говорится буквально следующее: "У "Братьев-мусульман" и "Планеты обезьян" появился ребенок - это Валери Джарретт".

Речь идет о бывшем советнике президента Обамы.

Сама Джарретт, в эфире телеканала NBC заявила, что "с ней все в порядке и что она сама больше беспокоится о тех, у кого нет такого солидного круга друзей и последователей и за которых никто не заступится".

Буквально несколько часов спустя Розанна Барр взяла свои слова обратно, извинившись в Твиттере перед Джарретт и американцами. Но слово не воробей: вслед за ABC телесериал "Розанна" снял с вещания австралийский телеканал Ten Network.