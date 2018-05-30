В ходе археологическим раскопок на развалинах древнеримского города Помпеи обнаружены останки человека, который погиб во время извержения вулкана Везувия в 79 г. н.э. Как полагают ученые, на момент гибели ему было около 35 лет, и у него, предположительно, были проблемы с ногой. Вероятно, эта травма не позволила ему спастись.
В Помпеях нашли древнеримский скелет
В Помпеях нашли древнеримский скелет
Массимо Озанна, директор археологического парка "Помпеи": "По позе, в которой он упал, мы сделали вывод, что он бежал в направлении Везувия, а не от него, что довольно странно. Возможно, он развернулся в сторону вулкана и увидел надвигающуюся лаву. Поток накрыл его полностью и раздавил его".
Раскопки в Помпеях продолжаются с XVIII века.