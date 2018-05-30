В Помпеях нашли древнеримский скелет

В ходе археологическим раскопок на развалинах древнеримского города Помпеи обнаружены останки человека, который погиб во время извержения вулкана Везувия в 79 г. н.э. Как полагают ученые, на момент гибели ему было около 35 лет, и у него, предположительно, были проблемы с ногой. Вероятно, эта травма не позволила ему спастись.