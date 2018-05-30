Волатильность фондовых рынков

Между тем европейские фондовые индексы остаются волатильными на фоне неопределенности политической ситуации в Италии — третьей по размеру экономики еврозоны.

После резкого падения итальянский фондовый рынок вернулся к росту. Эксперты отмечают, что инвесторы начали активно скупать акции итальянских компаний, подешевевшие на фоне политического кризиса. В связи с этим основной фондовый индекс италии FTSE MIB при открытити торгов на Миланской бирже подскочил на 1%.

Аналитик Роберт Халвер (Baader Bank) объясняет: "Рынок немного успокоился, потому что все знают —Италия слишком большая страна для того, чтобы позволить ей обанкротиться, этого не может прозойти. Если Италия попытается выйти из еврозоны, то ЕС и ЕЦБ будут этому противостоять. Можно назвать это шантажом: Италия выдвигает свои требования, но ЕС и ЕЦБ поступят таким же образом, они просто должны это сделать".

Вместе с тем в среду облегчение рынкам принес успешный аукцион пятилетних и 10-летних итальянских гособлигаций.