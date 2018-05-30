Молния ударила в Эйфелеву башню

В последние дни на столицу Франции обрушились ливни и грозы. 28 мая молния ударила в одну из главных достопримечательностей Парижа Эйфелеву башню. В ночь на 30 мая из-за ливня оказались затопленными улицы и некоторые станции городского метро. Ранее в десятках регионов страны из-за непогоды был объявлен оранжевый уровень тревоги. В минувшие выходные крупный прошел в районе Бордо, в результате чего пострадали сотни виноградников. Дожди и грозы по прогнозам синоптиков ожидаются и в ближайшие дни.