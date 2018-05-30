Еврокомиссар Гюнтер Эттингер извинился за своё очередное неосторожное высказывание. Ранее в интервью «Немецкой волне» он заявил, что итальянцев отучит голосовать за популистов негативная реакция финансовых рынков.
Еврокомиссар Эттингер извинился за совет итальянцам
Еврокомиссар Эттингер извинился за совет итальянцам
Еврокомиссар по бюджету написал в твиттере, что не хотел никого обидеть, а затем добавил в официальном пресс-релизе:
«Я полностью уважаю волю избирателей, будь они слева или справа от центра, в каждой стране».
Не так давно Эттингер назвал китайцев “узкоглазыми”, предрёк введение в Германии “принудительных однополых браков” и сказал, что Валлония – это “микрорегион, управляемым коммунистами”.
Лидер фракции «зелёных» в Европарламенте отчитал высокопоставленного чиновника:
«Лучше бы он заткнулся, - сказал бельгиец Филипп Ламбертс. - Еврокомиссар не должен своими высказываниями подтверждать худшие подозрения евроскептиков. Он руководит очень важными переговорами по бюджету Евросоюза, и его увольнение нанесло бы большой ущерб. Но всё это очень неприятно. Гюнтер Эттингера уже н ераз подводил его язык, и ему следовало бы извлечь из этого уроки».
Лидер добившейся успеха на выборах в Италии правой партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что Рим должен выйти из-под диктата Брюсселя. А лидер популистского "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо призвал к отставке Эттингера.
Пресса напомнила еврокомиссарам, что они — слуги европейских народов, а не наоборот.
«Вопрос не в том, можем ли мы сотрудничать с популистами, - мы должны, это демократия , - добавил Филипп Ламбертс. - Будет нелегко преодолеть разногласия, но я предпочитаю держать этих людей в сфере демократии, чем вытеснять их наружу. Это была бы большая ошибка."
В ответ на итальянский кризис руководство Евросоюза решило ускорить реформирование еврозоны. Предполагается, что прочный и эффективный монетарный союз не позволит популистам расколоть ЕС.