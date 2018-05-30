Еврокомиссар Эттингер извинился за совет итальянцам

Еврокомиссар Гюнтер Эттингер извинился за своё очередное неосторожное высказывание. Ранее в интервью «Немецкой волне» он заявил, что итальянцев отучит голосовать за популистов негативная реакция финансовых рынков.

Еврокомиссар по бюджету написал в твиттере, что не хотел никого обидеть, а затем добавил в официальном пресс-релизе:

«Я полностью уважаю волю избирателей, будь они слева или справа от центра, в каждой стране».

Не так давно Эттингер назвал китайцев “узкоглазыми”, предрёк введение в Германии “принудительных однополых браков” и сказал, что Валлония – это “микрорегион, управляемым коммунистами”.

Лидер фракции «зелёных» в Европарламенте отчитал высокопоставленного чиновника:

«Лучше бы он заткнулся, - сказал бельгиец Филипп Ламбертс. - Еврокомиссар не должен своими высказываниями подтверждать худшие подозрения евроскептиков. Он руководит очень важными переговорами по бюджету Евросоюза, и его увольнение нанесло бы большой ущерб. Но всё это очень неприятно. Гюнтер Эттингера уже н ераз подводил его язык, и ему следовало бы извлечь из этого уроки».

Лидер добившейся успеха на выборах в Италии правой партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что Рим должен выйти из-под диктата Брюсселя. А лидер популистского "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо призвал к отставке Эттингера.

Пресса напомнила еврокомиссарам, что они — слуги европейских народов, а не наоборот.

«Вопрос не в том, можем ли мы сотрудничать с популистами, - мы должны, это демократия , - добавил Филипп Ламбертс. - Будет нелегко преодолеть разногласия, но я предпочитаю держать этих людей в сфере демократии, чем вытеснять их наружу. Это была бы большая ошибка."

В ответ на итальянский кризис руководство Евросоюза решило ускорить реформирование еврозоны. Предполагается, что прочный и эффективный монетарный союз не позволит популистам расколоть ЕС.