В программе “Вкратце из Брюсселя”:
Миграционная реформа. Похороны двухлетней беженки
Миграционная реформа. Похороны двухлетней беженки
Европарламент предложил Совету ЕС приспособить систему предоставления убежища к современным условиям так, чтобы распределить бремя миграционного кризиса равномерно по всем странам.
В Брюсселе прошли похороны застреленной полицейским двухлетней курдской девочки. Мауда Шауди сидела на коленях матери в фургоне, перевозившем 40 нелегальных мигрантов, когда в него угодила пуля. Адвокат родителей погибшей просит разрешить им остаться в Бельгии.