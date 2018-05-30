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Срочная новость

Брюссельское бюро

Миграционная реформа. Похороны двухлетней беженки

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Миграционная реформа. Похороны двухлетней беженки

Миграционная реформа. Похороны двухлетней беженки
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В программе “Вкратце из Брюсселя”:

Европарламент предложил Совету ЕС приспособить систему предоставления убежища к современным условиям так, чтобы распределить бремя миграционного кризиса равномерно по всем странам.

В Брюсселе прошли похороны застреленной полицейским двухлетней курдской девочки. Мауда Шауди сидела на коленях матери в фургоне, перевозившем 40 нелегальных мигрантов, когда в него угодила пуля. Адвокат родителей погибшей просит разрешить им остаться в Бельгии.