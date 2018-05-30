Предложено реформировать миграционные правила в ЕС

Между странами Евросоюза, а также между его учреждениями, усиливаются разногласия по поводу миграционного кризиса.

В среду в Страсбурге Европарламент предложил Совету ЕС приспособить систему предоставления убежища к современным условиями.

"Европейские граждане требуют срочно решить проблему убежища и миграции, - сказала шведский депутат Сесилия Викстрём. - Бездействие — это больше не вариант".

По так называемой Дублинской системе, заявление на убежище должна рассматривать первая страна ЕС, куда прибыл подавший его человек. В итоге основная масса мигрантов скапливается в средиземноморских Италии, Испании и Греции, ожидая решений по своим делам. Европарламент предлагает сразу вывозить их вглубь Союза. Против такого распределения выступают страны Вышеградской группы.

Председатель ЕС Болгария предложила проверять прибывающих ещё в пути или сразу по высадке на берег, чтобы установить, могут ли они претендовать на убежище и не представляют ли опасности. Генеральный секретарь Европейского совета по делам беженцев и изгнанников возражает введения против пре-дублинских проверок:

«Такая реформа увеличила бы непропорционально большое бремя стран, первыми встречащих беженцев, им бы прибавилось работы, - сказала Катерина Вуллард. - Этим странам выгодно держать лагеря в наихудшем состоянии, чтобы беженцы не хотели там оставаться. Кроме того, другие страны не смогут возвращать туда людей, как это предусмотрено Дублинскими правилами».

Вторую половину года председателем ЕС будет Австрия, предлагающая ужесточить общую миграционную политику.