Похороны двухлетней курдской беженки

В среду в Брюсселе в присутствии более тысячи людей прошли похороны застреленной полицейским двухлетней курдской девочки. Мауда Шауди сидела на коленях матери в фургоне, перевозившем 40 нелегальных мигрантов, когда в него угодила пуля. Траурную церемонию организовала адвокат родителей погибшей:

«Обычно родителей, потерявших ребенка, сопровождают на похоронах родственники и друзья, - сказала Сельма Бенхелифа. - Но здесь у семьи мигрантов никого не было. Поэтому курдская община Бельгии и коренные бельгийцы захотели показать им, что они не одиноки в своей боли. Поэтому так много людей пришло проводить в последний путь их дочку ".

Мауда родилась в Германии, но её родители приехали из Ирака в разгар боев в этой стране. Представитель курдской ассоциации считает, что они вправе искать укрытия в Бельгии:

«Эти люди бежали от войны, хотя, как видим, погибнуть можно и здесь, - сказала Эрен Моц. - Но Европа в принципе обеспечивает безопасность.»

Мауда была убита близ города Монс 17 мая, после чего в Брюсселе прошла демонстрация с осуждением миграционной политики Бельгии.

Представитель Гражданской платформы для беженцев опасается, чтобы по завершении расследования родителей девочки вышлют из страны:

«Я разговариваю напрямую с премьер-министром и не понимаю, почему он не встретился с семьей Шауди и не позволил им легализоваться, - сказал Мехди Кассу. - Он знал, что девочку похоронят здесь, в Бельгии, и что положение её родителей не урегулировано».

Министр внутренних дел назвал гибель Мауды «трагедией с драматическими последствиями».