Можно ли выпускать из тюрьмы в отпуск?

Версию теракта оставила основной федеральная прокуратура Бельгии, рассматривая дело о нападении, убийстве трёх человек и захвате заложника в городе Льеже на востоке страны. Злоумышленник напал с ножом на двух полицейских и убил их, завладев табельным оружием. Затем он застрелил ещё одного человека, пытался взять в заложники двух сотрудниц близлежащего лицея, и сам был убит в перестрелке с подоспевшей полицией.

На пресс-конференции в среду представитель Федеральной прокуратуры Бельгии Эрик Ван дер Сипт сказал:

"Первые элементы расследования говорят о том, что это вероятно террористическое нападение. Первые же рассмотренный нами детали происшествия совпадают с modus operandi ("образом действий") группировки "Исламское государство", которая в своих видео-сообщениях в интернете призывает нападать на полицейских с ножом и отбирать у них служебное оружие. В пользу этой версии говорит и тот факт, что преступник несколько раз выкрикивал "Аллах акбар", что на арабском означает "Аллах велик".

За два дня до трагедии совершивший нападение Бенджамин Эрман вышел из тюрьмы в так называемый пенитенциарный отпуск (такие отпуска приняты в Бельгии для облегчения адаптации к жизни в обществе после выхода на свободу). В ответ на звучащие обвинения в том, что Эрмана нельзя было выпускать - он был неоднократно судим, отличался крайней агрессивностью и, как выяснилось, общался в тюрьме с экстремистами - министр юстиции Бельгии Коэн Гинс говорит:

"Дело в том, что если он даже встречался с кем-то или молился вместе с ними, разве этого достаточно, чтобы утверждать, что он радикализован, и к нему нужно относиться как к опасному террористу? Ответ на это однозначно отрицательный. Возможно, мы допустили ошибку, но на этот вопрос можно ответить только "нет".

Следствие пытается также установить, были ли у льежского стрелка сообщники. Выяснилось что он может быть причастен и к ограблению ювелирного магазина и ещё одному убийству, совершёнными в ночь на вторник.