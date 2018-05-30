Опросы показывают, что досрочные выборы в Италии, если они пройдут завтра, могут укрепить позиции популистских партий - "Лиги", под руководством Маттео Сальвини и "Движения пять звезд", лидером которого является Луиджи Ди Майо. Согласно законодательству, новые выборы должны проводиться не позже чем через 60 дней после роспуска парламента. Окончательное решение по вопросам назначения кабинета и роспуска законодательного органа принимает президент.
Италия: если завтра выборы
Италия: если завтра выборы
Это результаты опроса, проведенного между 23-м и 28-м мая. В нем приняли участие 2100 респондентов. "Движение пять звезд" готовы поддержать 29,5% опрошенных. Это несколько меньше, чем на прошедших в марте выборах. Партии "Лига", которая утверждает, что бюджетные правила еврозоны поработили итальянцев, готовы отдать голоса 27,5% респондентов, что потенциально улучшит ее результаты на 10%.
У Демократической партии Маурицио Мартина наблюдается небольшая положительная динамика. А вот экс-премьер Сильвио Берлускони и его партия "Вперед, Италия" теряет симпатии избирателей.
2 июня в отмечаемый в Италии День Республики "Движение 5 звезд" и "Лига" намерены устроить протесты против президента Серджо Маттареллы.
На ситуацию в Италии крайне негативно реагируют финансовые рынки. В минувший вторник спред - переменная, указывающая на разницу между стоимостью гособлигаций Германии и Италии и определяющая размер процентов обслуживания внешнего долга, перевалил за 300 пунктов. Это максимальный уровень за последние пять лет.