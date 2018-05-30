Италия: если завтра выборы

Опросы показывают, что досрочные выборы в Италии, если они пройдут завтра, могут укрепить позиции популистских партий - "Лиги", под руководством Маттео Сальвини и "Движения пять звезд", лидером которого является Луиджи Ди Майо. Согласно законодательству, новые выборы должны проводиться не позже чем через 60 дней после роспуска парламента. Окончательное решение по вопросам назначения кабинета и роспуска законодательного органа принимает президент.