Новые выборы или компромисс?

В Италии популистские партии "Движение "5 звезд" и "Лига" вновь попытаются сформировать коалиционное правительство и представить новую — на этот раз компромиссную — кандидатуру на пост министра экономики. Ранее президент страны Серджо Маттарелла отказался утверждать на эту должность евроскептика Паоло Савону, но партии не захотели представить другого кандидата и раскритиковали решение главы государства о создании технического правительства. При этом речь зашла о проведении уже в конце июля новых парламентских выборов.