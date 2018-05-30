В Италии популистские партии "Движение "5 звезд" и "Лига" вновь попытаются сформировать коалиционное правительство и представить новую — на этот раз компромиссную — кандидатуру на пост министра экономики. Ранее президент страны Серджо Маттарелла отказался утверждать на эту должность евроскептика Паоло Савону, но партии не захотели представить другого кандидата и раскритиковали решение главы государства о создании технического правительства. При этом речь зашла о проведении уже в конце июля новых парламентских выборов.
Новые выборы или компромисс?
Новые выборы или компромисс?
Между тем по данным последних соцопросов, несмотря на затруднения в формировании правительства поддержка ультрправой партии "Лига" среди избирателей выросла на 8%.
Эксперты отмечают ,что политическая ситуация в Италии — третьей по размеру экономика еврозоны —может перерасти в сереьзный финансовый кризис, угрожающий стабильности ЕС. Один из индикаторв нарастающей угрозы — увеличивающаяся разница между стоимостью гособлигаций Германии и Италии, определяющая размер процентов обслуживания внешнего долга. Этот показатель во вторник превысил максимальный уровень за последние 5 лет.