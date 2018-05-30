Хаос в ожидании правительства

На итальянской политической арене воцарился хаос. Рынки продолжают лихорадочно реагировать на то, что запланированное на вторник объявление состава технического кабинета во главе с Карло Коттарелли было отложено.

В среду утром Коттарелли провел неформальные консультации с президентом республики Серджо Маттареллой, а затем проехал в парламент на встречу с лидерами фракций.

На сегодня ни одна из прошедших в парламент партий не намерена голосовать "за" правительство, возглавляемое бывшим высокопоставленным чиновником Международного валютного фонда.

"Мы по-прежнему намерены создать правительство перемен, - заявил накануне Kуиджи Ди Майо, лидер "Движения 5 звезд", - появление которого успокоило бы рынки. Нам не дали этого сделать, что

привело к возникновению серьезных проблем".

В свою очередь Маттео Сальвини - лидер "Лиги" записал такое видеообращение в Пизе:

"Давайте поприветствуем президента Италии Маттареллу! Мы пытаемся сформировать правительство, но ему все не так!"

В воскресенье Серджо Маттарелла отказался утвердить состав популистского правительства из-за кандидатуры Паоло Савоны на пост министра экономики, известного негативным отношением к евро.

Итальянские СМИ пишут о намерении ведущих парламентских партий сделать все, чтобы досрочные выборы состоялись в Италии 29 июля.