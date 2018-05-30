Совбез ООН не согласовал предложенный США проект заявления с осуждением обстрелов Израиля с территории сектора Газа. В американском проекте подчёркивалось, что пуски ракет стали самыми масштабными с 2014 года и содержалось требование к движению Хамас и другим группировкам прекратить провокационные действия, затрудняющие возобновление переговоров.
СБ ООН не поддержал резолюцию США с осуждением Хамас
СБ ООН не поддержал резолюцию США с осуждением Хамас
Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН: "Действия Хамас доказывают ложность идеи о том, что народ Газы требует международной защиты . Народ Газы не нуждается в защите от внешней угрозы. Народ Газы нуждается в защите от Хамас."
Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля дала самый мощный ответ за многие годы на ракетные и минометные обстрелы из сектора Газа, а постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон призвал Совет безопасности ООН признать Хамас террористической организацией.
В среду на границе сектора Газа и Израиля установилось перемирие. Обе стороны отрицают, что оно стало результатом переговоров и увязывают прекращение огня с отсутствием провокаций с противоположной стороны.