Постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон призвал Совет безопасности ООН признать Хамас террористической организацией. Заявление дипломата прозвучало в преддверии экстренного заседания Совбеза в связи с обстрелами Израиля из сектора Газа. В настоящий момент Хамас внесен в списки террористических организаций в Израиле, США, Канаде, Японии и Евросоюзе. Движение также запрещено в Иордании. Ранее сообщалось, что проведения экстренного совещания в Совете безопасности ООН потребовали Соединенные Штаты.
Эскалация насилия на границе между Израилем и сектором Газа
Эскалация насилия на границе между Израилем и сектором Газа
Заявление американской стороны последовали после того, как стало известно, что заминувший вторник из сектора Газа по Израилю было выпущено наибольшее количество ракет и минометных снарядов за один день с лета 2014 года (порядка ста ракет и снарядов). Ранения получили трое солдат. В ответ израильские самолеты нанесли удары по десяткам объектов радикальных организаций ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа.