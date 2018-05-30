Германская полиция застрелила мужчину, который ранил ножом двух человек в поезде, следовавшем из Кельна на север ФРГ. Состояние одного из пассажиров тяжелое.
Нападение в поезде: есть пострадавшие, злоумышленник убит
Германская полиция застрелила мужчину, который ранил ножом двух человек в поезде, следовавшем из Кельна на север ФРГ. Состояние одного из пассажиров тяжелое.
Сообщения о нападении поступили, когда поезд прибыл на вокзал города Фленсбург. Вокзал оцеплен полицией, ведется расследование.