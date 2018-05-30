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Германия

Нападение в поезде: есть пострадавшие, злоумышленник убит

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Нападение в поезде: есть пострадавшие, злоумышленник убит

Нападение в поезде: есть пострадавшие, злоумышленник убит
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Германская полиция застрелила мужчину, который ранил ножом двух человек в поезде, следовавшем из Кельна на север ФРГ. Состояние одного из пассажиров тяжелое.

Сообщения о нападении поступили, когда поезд прибыл на вокзал города Фленсбург. Вокзал оцеплен полицией, ведется расследование.

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