Париж: мигрантов "Тысячелетия" эвакуировали

1016 нелегальных мигрантов эвакуировали парижские власти в среду рано утром из незаконного поселения под громким названием "Тысячелетие".

Выходцы из Судана, Сомали и Эритреи проживали под мостом кольцевой автотрассы в квартале "Порт де ля Вилетт" на северо-востоке французской столицы вот уже несколько месяцев. 64 человека признаны "нуждающимися в срочной помощи": среди них старики, женщины и 11 несовершеннолетних.

Половину из эвакуированных мигрантов, по данным парижской префектуры, расселят во временных центрах в самом Париже, другие 500 человек отравятся в регион Иль-де-Франс.

"Я убеждена, что можно было не ждать 4 месяца, чтобы у этих людей появилась крыша над головой. Ранее я выступила с предложением отремонтировать и реорганизовать центр временного приема мигрантов подобный тому, что функционирует в "Порт де ля Шапель". На мой взгляд, это - единственный способ избежать подобных лагерей под открытым небом".

Эвакуация прошла без происшествий, по ее окончании бульдозеры просто снесли оставшиеся палатки. Таким образом, отмечают наблюдатели, противостояние между французским правительством, требовавшим проявить политическую полю и снести лагерь на берегу канала Сен-Мартен, и мэрией Парижа, напоминавшей Матиньону о необходимости выполнять установленные законом правила приема мигрантов, завершилась победой центра.