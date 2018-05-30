Больше всех за газ платят шведы

В странах ЕС за газ больше всего платят шведы, а меньше всего — жители Румынии. По данным Европейского статистического агентства, в конце прошлого года стоимость природного газа в Румынии составила 3,1 евро за 100 кВт-ч, а в Швеции кВт-ч 11 евро. Цены на газ во втором полугодии по сравнению с тем же периодом предыдущего года в Евросоюзе снизились на 0,5%, средняя стоимость составила 6,3 евро за 100 кВт-ч.

Стоимость электроэнергии, по данным статистики, оставалась стабильной, опустившись на 0,2%. В Болгарии цена электричества за 100 кВт-ч достигла 10 евро, а в Дании и Германии — превысила 30 евро.