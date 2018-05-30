90-летие Аньес Варда

Аньес Варда, легенда французского кинематографа, отмечает 90-летие. Она родилась в 1928 г. в Бельгии в греко-французской семье, которая перебралась в 1940 г. на юг Франции. Начав свою карьеру как фотограф, в 1955 г. она снимает свой первый кинофильм "Пуэнт-Курт", вдохновлённый идеями итальянского неореализма и заложивший основы французской "Новой волны". Фильм было высоко оценён критиками, хотя и практически не замечен широким зрителем.

Шесть лет спустя она сняла фильм "Клео от 5 до 7" о молодой поп-певице, ожидающей результаты анализов на рак. Действие фильма разворачивается в реальном времени.

Но настоящая слава пришла к Аньес Варда в 1985 г. за фильм "Без крыши, вне закона" с Сандрин Боннер. Фильм, в котором художественные эпизоды перемежаются с псевдодокументальными, удостоился "Золотого льва" на Венецианском фестивале и четырех Сезаров.

Аньес Варда сняла и чисто документальные биографические фильмы: об актрисе Джейн Биркин в 1988 г. и о самой себе – фильм "Пляжи Аньес" в 2008 г.

На протяжении все своей карьеры Аньес Варда уделяла пристальное внимание проблематике феминизма и признания роли женщины в обществе.

В 2017 г. за выдающиеся заслуги в кинематографе она получила почётную премию "Оскар". В том же году она сняла новый документальный фильм "Лица, деревни", который в 2018 г. был номинирован на "Оскар". Фильм-путешествие по провинциальной Франции вышел на большие экраны только в конце мая. Его российская премьера в рамках фестиваля документального фильма Beat Film Festival состоится 1 июня в Москве.