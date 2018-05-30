Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на здание Министерства внутренних дел в Кабуле.
Теракт в Кабуле: ответственность берет ИГ
Теракт в Кабуле: ответственность берет ИГ
В среду днем у входных ворот на воздух взлетел заминированный автомобиль, затем последовала стрельба. Правоохранительные органы оцепили территорию и перекрыли все дороги вокруг МВД.
Спустя несколько часов сотрудники афганских сил безопасности взяли ситуацию под контроль. Десять нападавших, как сообщается, уничтожены. Отмечается, что боевики были в военной форме.
По уточненным данным в результате теракта погиб сотрудник правоохранительных органов, еще пять получили ранения.