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Афганистан

Теракт в Кабуле: ответственность берет ИГ

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Теракт в Кабуле: ответственность берет ИГ

Теракт в Кабуле: ответственность берет ИГ
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Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на здание Министерства внутренних дел в Кабуле.

В среду днем у входных ворот на воздух взлетел заминированный автомобиль, затем последовала стрельба. Правоохранительные органы оцепили территорию и перекрыли все дороги вокруг МВД.

Спустя несколько часов сотрудники афганских сил безопасности взяли ситуацию под контроль. Десять нападавших, как сообщается, уничтожены. Отмечается, что боевики были в военной форме.

По уточненным данным в результате теракта погиб сотрудник правоохранительных органов, еще пять получили ранения.

Агентства • AFP, RWS, TASS